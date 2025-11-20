東京海上ＨＤ、運輸大手とトラック「中継輸送」の実証実験へ…来年２月から

東京海上ホールディングス（ＨＤ）は２０日、運輸大手らと連携し、「中継輸送」の実証実験を来年２月から始めると発表した。

異なる会社のトラック運転手が、中継地点で運転してきたトラックを交換して運ぶ。運転手は出発地点まで日帰りすることができるため、負担軽減につながるという。

別の会社のトラックを運転している時に事故が発生した場合など、責任の所在が課題となる。東京海上ＨＤは、参画企業の輸送ルートや運行時間などのデータを活用してリスク分析を行い、事故が起きた際の責任の所在に関する議論などを主導した。

実証実験は２本のルートで実施する。西濃運輸と福山通運は神奈川県藤沢市、厚木市と大阪府堺市を結ぶルートで、名鉄ＮＸ運輸とトナミ運輸は、東京都江戸川区と大阪府東大阪市を結ぶルートで行う。期間は２か月間を予定している。

物流業界では、２０２４年４月にトラック運転手の時間外労働の上限が規制され、人手不足が深刻化している。実証実験で効果や課題を検証し、中継輸送の実用化を目指す。

東京海上ＨＤの小池昌洋社長は２０日の記者会見で「中継輸送は運転手の負担を軽減し、雇用促進につながる。運送会社の持続可能性を見直す契機になる」と話した。