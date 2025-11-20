考えた人、天才、、！【3COINS】“ちょっとした悩み”を解決！「便利エコバッグ」

お買い物のたびに、エコバッグに荷物がきれいに収まらない......。そんな小さなストレス、【3COINS（スリーコインズ）】のエコバッグなら、すっと解消してくれるかも。シンプルな見た目ながら、荷物をすっきり持ち歩ける工夫が随所に光るラインナップ。使い勝手の良さから、お買い物をする時の気分が軽やかになりそうです。

さっと目隠しができて荷物をスマートに持ち運べる

【3COINS】「巾着型目隠しエコバッグ」\880（税込）

巾着型のエコバッグは、紐をキュッと絞るだけで中身を簡単に隠せる使いやすさが魅力。透けにくい素材で中身も目立たず、生活感を感じさせないミニマルなルックスもポイントです。12ロール入りのトイレットペーパーが収まる収納力で、見た目以上に頼れそうな存在。内側にはゴムバンド付きで、折りたためばコンパクトにまとまるのも嬉しいポイントです。

まとめ買いの日にぴったりの自立設計と大容量収納

【3COINS】「保冷セルフレジ用買い物バッグ」\1,100（税込）

中芯入りで自立しやすい設計のエコバッグは、中身が傾きにくく、食品の持ち運びに便利そうです。程よく浅めのデザインで開口部が広く、セルフレジでの詰め替えがスムーズそう。保冷機能付きで、冷凍食品や生鮮品の持ち歩きにも役立ちそうです。荷物がたっぷり入りそうなので、まとめ買いの日に「あってよかった」と感じられる頼もしい存在になりそうです。

保冷と常温を分けて持てるスマートな2ルーム構造

【3COINS】「保冷セパレートエコバッグ」\660（税込）

保冷と常温を分けて収納できるセパレート仕様のエコバッグ。荷物を整理しながら、ファスナー付きの保冷スペースで一定時間冷たさをキープできそうな設計が魅力です。軽量で持ち運びやすく、普段使いはもちろん、旅行やアウトドアシーンでも活躍しそう。機能的でありながら上品さも備えた、スマートなデザインも嬉しいアイテムです。

持ち方を変えられる2WAY仕様で様々なシーンにフィット

【3COINS】「2WAY保温冷デリバリーエコバッグ」\880（税込）

ピザやお寿司などのフラットな荷物を傾けずに持ち運べそうなスクエア型のエコバッグ。スナップボタンで底マチのサイズを調整でき、荷物のサイズに合わせてアレンジが可能です。向きを変えればトートバッグとしても使える2WAY仕様。内側はアルミ蒸着フィルムが使用されており、公式サイトによると簡易的な「保温冷効果があります」とのこと。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S