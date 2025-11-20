7人組ガールズグループ・ BABYMONSTERが20日発表の『オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング』で2024年にリリースしたミニアルバムに収録されている楽曲『SHEESH』が上昇率61.5%で1位に輝きました。

BABYMONSTERはYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で開設6周年記念コラボレーション企画を実施し、11月14日に本楽曲のパフォーマンス映像を公開していました。

また15日からは、日本で初めてのファンコンサート『BABYMONSTER “LOVE MONSTERS” JAPAN FAN CONCERT 2025』を千葉・LaLa arena TOKYO-BAY公演からスタート。

そして、ランキングではシーズン恒例のクリスマスソングも動きをみせ、TOP10に2作がランクイン。アリアナ・グランデさん（32）の『Santa Tell Me』が上昇率31.0%で2位に、マライア・キャリーさん（55）の『All I Want For Christmas Is You』は上昇率27.7%で4位にランクインしました。

3位にはロックバンド・This is LASTの『シェイプシフター』が上昇率29.2%でランクインしました。

オリコン調べ（2025/11/24付）