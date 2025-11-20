お笑いタレント・ゆりやんレトリィバァさん（35）が初めて監督を務めた、映画『禍禍女（まがまがおんな）』（2026年2月6日公開予定）が、台湾の第62回台北金馬映画祭で、NETPAC賞を受賞。同賞の受賞は、日本人監督としては史上初の快挙となり、これで海外映画祭4冠を達成しました。

監督デビュー作で受賞したゆりやんさんは、「この度は本当にありがとうございました！ 台湾のみなさまにも『禍禍女』を楽しんでいただき本当に嬉しいです。さらには、このような賞を頂けたことは非常に光栄です！ 本当にありがとうございます！」と、感謝を伝えました。

続けて、ゆりやんさんは「日本での公開を前に世界中の映画祭に参加させていただいて、改めて、全てのキャスト、スタッフ、この映画に携わってくださったみなさま、そしてご覧くださったみなさまの全員のパワーで『禍禍女』は生まれていくのだと実感いたします。本当にありがとうございます！ 引き続きみなさまに映画『禍禍女』を楽しんでいただけるように頑張ります！」と、コメントしました。

発表によると、台北金馬映画祭はこれまで大島渚監督や、黒沢清監督、岩井俊二監督、是枝裕和監督など数々の巨匠たちの作品が上映されてきた映画祭で、ゆりやんさんが受賞した『NETPACコンペティション』NETPAC賞は、アジア映画の発展と国際的理解を促進するために設立された国際団体 NETPAC（Network for the Promotion of Asian Cinema） が選定するアジア映画部門で、アジアの新鋭監督や注目作を対象に、もっとも優れた作品に贈られる栄誉だということです。