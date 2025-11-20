天海祐希主演のテレビ朝日ドラマ「緊急取調室」第５話が２０日に放送された。

与党初の女性幹事長・矢代樹（高橋ひとみ）の長男で、警察に出頭してきて私人逮捕系の動画配信者「ケルベロス」を殺害したと自供した少年役で、坂元愛登（１６）が登場した。

冷たい表情で、真壁有希子（天海祐希）らキントリの取調べに完黙。小石川春夫（小日向文世）に揺さぶられながら、何かを必死に背負っている様子がうかがえる沈黙演技。

ネットでも話題となり「不適切にもほどがある！の子？分からなかった」「誰だっけ？と思ったけど突然思い出した。ふてほど」「坂元愛登えぐい ふてほどのキヨシだね」「いい顔してたなぁ…調べたらまだ１６！？信じられない」「雰囲気違うから最初わからなかった」「１０代俳優の中で群を抜いて今後が気になる存在」「この演技できてまだ１６歳だぜ」「沈黙の演技がうまいな」「ビジュが良い どんどん大人っぽくなるな」「長男の子、演技すごいわーと思ったら、ふてほどのきよしだわ」と反応する投稿が集まった。