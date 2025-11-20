「そんなにしたいの？」夫からの屈辱を力に変えて！私が「サレ妻」を卒業するまでの戦い
「離婚してください」から始まる戦い！
静かに冷え切った結婚生活を送っていた主人公・真理恵。ある日、彼女の元に見知らぬ女性から送られてきたのは、「離婚してください」という衝撃的なメッセージでした。
信じていた夫・慶の裏切り、そして相手は夫の職場の部下・和香。平凡な日常が一瞬にして崩れ去った真理恵が取った行動は…？
真理恵は最初、子どもたちのことを考えて夫を取り戻そうと必死になります。
側から見ると歯痒いですが、そう簡単に「離婚する決断」ってできるものではないですよね…。
この漫画は、悲劇で終わるのではなく、絶望の淵から立ち上がり、自分の力で新たな人生を掴み取る女性の成長物語です。
なぜ、真理恵は「サレ妻」を卒業できたのか？
裏切りと屈辱を乗り越え、真理恵が手にした本当の幸せとは？
↓ぜひ、彼女の「卒業」を見届けてみませんか？最後はスカッとしますよ！
【まんが】私がサレ妻を卒業するまで
(ウーマンエキサイト編集部)
静かに冷え切った結婚生活を送っていた主人公・真理恵。ある日、彼女の元に見知らぬ女性から送られてきたのは、「離婚してください」という衝撃的なメッセージでした。
信じていた夫・慶の裏切り、そして相手は夫の職場の部下・和香。平凡な日常が一瞬にして崩れ去った真理恵が取った行動は…？
真理恵は最初、子どもたちのことを考えて夫を取り戻そうと必死になります。
この漫画は、悲劇で終わるのではなく、絶望の淵から立ち上がり、自分の力で新たな人生を掴み取る女性の成長物語です。
なぜ、真理恵は「サレ妻」を卒業できたのか？
裏切りと屈辱を乗り越え、真理恵が手にした本当の幸せとは？
↓ぜひ、彼女の「卒業」を見届けてみませんか？最後はスカッとしますよ！
【まんが】私がサレ妻を卒業するまで
(ウーマンエキサイト編集部)