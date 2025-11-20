¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¡¡¥°¥é¥¹¼ê¤Ë¸«¤Ä¤á¹ç¤¦Áê¼ê¤Ï¡Ä¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê¥¤¥±¥ª¥¸¡×¡ÖºÇ¹â¤Ê2¿Í¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¡Ê46¡Ë¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Æ±³ØÇ¯Åê¼ê¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤â¤ªÈè¤ìÍÍ¡ª¡×¤ÈÃ»¤¯¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀÐÀî²íµ¬Åê¼ê¤È¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹¤ò¼ê¤Ë¸«¤Ä¤á¹ç¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¸Þ½½Íò»á¤Ï1979Ç¯5·î¡¢ÀÐÀî¤Ï80Ç¯1·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î¡ÈÆ±µéÀ¸¡É¤Ç¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç8¥·¡¼¥º¥ó¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¡£ºò¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¸Þ½½Íò»á¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÀÐÀî¤¬½Ð±é¤·¡¢¿ÆÍ§¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö2¿Í¤È¤â¤¹¤Ã¤«¤ê¥¤¥±¥ª¥¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤¤Ç¯¤Î½Å¤ÍÊý¤ò¤·¤¿¿Í¤Î´é¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖºÇ¹â¤Ê2¿Í¡¡Á¢¤Þ¤·¤¤¡ª¡ª¡×¡ÖÀÐÀîÁª¼ê¡ªÍè¥·¡¼¥º¥ó¤â¤·¤Ã¤«¤ê±þ±ç¤·¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö¤Ê¡Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Ã¡ª¤³¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Ö¥ï¥¤¥óÊÒ¼ê¤Ë¸«¤Ä¤á¹ç¤¦¥¤¥±¥ª¥¸2¿Í¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¹¥¤¤Ê¤Î¤«°î¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£