北海道初のダンスボーカルグループ「ambitious」が20日、公式Xを更新。メンバーのMAHOが一般男性と結婚したことを報告した。MAHOは今後もグループに在籍し、活動を継続する。

同Xで「このたび、メンバー MAHO が一般男性の方と結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と報告。「お相手の方は、活動当初よりMAHOの活動を理解し、日頃から支えてくださってきた方であり、現在はambitiousの運営にも携わり、グループの成長に力を尽くしてくださっています」と伝えた。

そして「今回の結婚後も、MAHOはこれまで同様、ambitiousの一員として全力で活動を続けてまいります」と明かし、「今後とも、MAHOならびにambitiousへの変わらぬご声援をいただけますよう、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。

MAHOも自身のXに手書きの文書をアップし、結婚を報告。「これからもambitiousとして、そして人として、もっと成長していけるように頑張ります」と決意を記した。

グループはB１レバンガ北海道のアンバサダーを務めるなど、地元・北海道を中心に活動している。