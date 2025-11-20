2025年11月4日（月）から、『北海道コンサドーレ札幌』オフィシャルライセンス商品の『八百屋の逸品 北海道ミニトマトドレッシング コンサドーレラベル』が販売されています。

第1弾の『揖保乃糸 手延べ素麺 赤黒パッケージ』に続き、第2弾の発売です。

画像：株式会社FUJI

ドレッシングに使用されているミニトマトは、北海道石狩郡新篠津村で入植110年を迎える『有限会社大塚ファーム』で栽培された有機ミニトマト。

画像：株式会社FUJI

『有限会社大塚ファーム』では、農薬や化学肥料に頼らない高品質で美味しい有機野菜を栽培しており、今回のドレッシングはミニトマトをまるごとすりつぶして製造されています。

詳細情報

八百屋の逸品 北海道ミニトマトドレッシング コンサドーレラベル

販売場所：相川商店苗穂店、北海道内コーチャンフォー各店、かき小屋 海の駅（苫小牧・海の駅 ぷらっとみなと市場内）、とまこまい海の駅 ほっき館

メーカー参考価格：630円（税抜）

北海道Likers編集部のひとこと

ドレッシングにはにんにくも使用されているため、サラダにかける以外にも万能な使い方ができそう！

今後は、北海道内の量販店や百貨店などでも販売が予定されており、さらに第3弾以降の開発も計画中なんだとか。これからの新商品にも注目したいですね！

文／北海道Likers

