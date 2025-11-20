大人が似合う“グレー色”！【無印良品】冬のスタメン候補！「優秀トップス」

シックなのに堅すぎず、ほどよい抜け感を演出してくれる“グレー”は、大人カジュアルにマッチするカラーのひとつ。【無印良品】には、そんなグレーの良さを引き立てる上質ニットが登場中。スラブ糸を使用した表情豊かな編地が、シンプルながらも奥行きのある冬スタイルを叶えてくれそうです。

ハイネック × 短め丈でスマートに決まる

【無印良品】「メリノウールローゲージショートカーディガン」\14,900（税込）

ほどよいハイネックとショート丈のバランスが絶妙な上品見えカーディガン。厚みのあるローゲージニットながら、すっきりとした印象を狙えるのが魅力です。ハイウエストボトムスと合わせれば、自然とスタイルアップも叶いそう。前を開けてさらりと羽織っても、ボタンを留めてプルオーバー風に着てもサマになる、着回し力に期待できる一着です。

ゆるっとシルエットでこなれムードに

【無印良品】「メリノウールローゲージクルーネックセーター」\14,900（税込）

リラックス感漂うシルエットが、大人の余裕を感じさせるクルーネックセーター。暖かそうな厚みのある編地で、冬本番まで活躍。さらりと着るのはもちろん、タートルネックや襟付きシャツとのレイヤードも楽しめそう。優しげな淡いグレーが上品で、冬コーデのスタメンとして活躍してくれるはず。

※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

