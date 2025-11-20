ÇîÂ¿ÂçµÈ¡¡µï¼ò²°¤Ç¸åÇÚ¤ËÍê¤Þ¤ì¤¿¤é·ù¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤Ï
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡×¤ÎÇîÂ¿ÂçµÈ¡Ê54¡Ë¤¬20ÆüÊüÁ÷¤ÎBSÄ«Æü¡Ö²ÈÆÝ¤ß²ÚÂç¡×¡ÊÌÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸åÇÚ¤È¤Î¼òÀÊ¤Ç¡ÈÍê¤Þ¤ì¤¿¤é·ù¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¡Öµï¼ò²°¤Ç¸åÇÚ¤¬Íê¤ó¤À¤é¤¦¤ì¤·¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡©¡×¤Ë²óÅú¡£ÂçµÈ¤Ï¡Ö°Õ³°¤È¤Ä¤Þ¤ß¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©²¶¤¢¤ó¤Þ¤Ê¤¤¡£¸åÇÚ¤Î»Ò¤Ë¡È¤½¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤¤¤¤¤Í¡É¤È¤«¡×¡£²Ú´Ý¤â¡Ö¤½¤ì¤Ï¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¹Ô¤¯´ÖÊÁ¡£½é¤á¤Æ¹Ô¤¯»Ò¤È¤«¡¢Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤À¤«¤é¡£¤½¤³¤Ç¥»¥ó¥¹½Ð¤µ¤ì¤Æ¤â¡×¤È¥³¥ó¥Ó¤½¤í¤Ã¤ÆÆÃ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£
¡¡ÏÃ¤¬ÂçÉý¤ËÃ¦Àþ¤·¤¿¸å¡¢ÂçµÈ¤Ï¡Ö¼ÁÌä¤ÎÅú¤¨¤Ë¤Ê¤é¤ó¤«¤â¤·¤ì¤ó¤±¤É¡£Íê¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤è¤ê¤â¡¢¤³¤ìÍê¤Þ¤ì¤¿¤éº¤¤ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢ÄÀÌÛ¤Î¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤È¤«¤Í¡×¡£
¡¡²Ú´Ý¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¸åÈ¾¤Ç¡£Îã¤¨¤Ð¼«Ê¬¤¬¥È¥¤¥ì¹Ô¤Ã¤Æ¤ë·ä¤ËÍê¤Þ¤ì¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤È¤«¤´ÈÓ¤â¤Î¤È¤«¤À¤È¡È¤¢¤Ã¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤é¤ó¡©¾¡¼ê¤Ë¥·¥á¤é¤ì¤ë¶²ÉÝ¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤â¤¦º£¤µ¤é¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Ç¤Ï¤·¤ã¤²¤Ê¤¤¼«Ê¬¤âÊ¬¤«¤ë¤ï¤±¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£½Å¤Í¤Æ¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤ÏÀµÄ¾¤Ê¤¤¤Í¡¢¼«Ê¬¤ÇÍê¤à¤«¤é¡×¤È²þ¤á¤Æ²óÅú¤·¤¿¡£