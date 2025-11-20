2026年北中米ワールドカップ欧州予選と大陸間プレイオフの組み合わせ抽選会が20日開催された。



48カ国中42カ国の出場国が決定した来年のワールドカップ。来年3月に行われる欧州、大陸間プレイオフの抽選会にて全ての出場国が決定する。



最大の注目は欧州予選グループIの2位通過、イタリアがどこに入るかだろう。欧州プレイオフは参加する16カ国が各4チームごとのグループにわかれ、準決勝と決勝を戦うレギュレーションとなっている。抽選の結果、イタリアは北アイルランド、ウェールズ、ボスニア・ヘルツェゴビナと同じパスAに入った。初戦イタリアホームで北アイルランドと対戦し、勝者はウェールズとボスニア・ヘルツェゴビナの勝者と対戦する。またパスBにはウクライナ、ポーランド、スウェーデン、アルバニアという実力が拮抗した国が集結した。準決勝初戦でウクライナはスウェーデン、ポーランドはアルバニアと対戦する。





大陸間プレイオフではFIFAランキング上位のDRコンゴとイラクがすでにシードに決まっており、抽選の結果、ニューカレドニアとジャマイカが初戦で対戦し勝者がDRコンゴと、ボリビアとスリナムの勝者がイラクと対戦することが決定した。これらの勝者がワールドカップの出場権を獲得できる。欧州プレイオフは来年の3月26日に1回戦、31日に決勝が開催され、大陸間プレイオフも同日程で行われる。組み合わせ結果 ※欧州予選は左がホーム【欧州予選】パスA1.イタリアvs 北アイルランド2.ウェールズ vs ボスニア・ヘルツェゴビナ2の勝者 vs 1の勝者パスB1.ウクライナ vs スウェーデン2.ポーランド vs アルバニア1の勝者 vs 2の勝者パスC1.トルコvs ルーマニア2.スロバキア vs コソボ2の勝者 vs 1の勝者パスD1.デンマークvs北マケドニア2.チェコ vs アイルランド2の勝者vs 1の勝者【大陸間プレイオフ】1.ニューカレドニア vs ジャマイカコンゴ民主共和国 vs 1の勝者2.ボリビア vs スリナムイラク代表vs 2の勝者