Snow Manの目黒蓮さん（28）と俳優の浜辺美波さん（25）が20日、映画『ほどなく、お別れです』の完成報告会に登場。三木孝浩監督が2人の印象を明かしました。

映画は、浜辺さん演じる清水美空が、葬儀会社にインターンとして入社し、目黒さん演じる葬祭プランナー・漆原礼二と出会い、“最高の葬儀”を目指していく物語です。

今回浜辺さんとは5年ぶり、目黒さんとは初めて共に仕事をした三木監督。2人の印象について「現場でもこうやってリスペクトしあう感じが本当にいい関係性だなって思ってましたし、この世代で一番落ち着いてるというか“浮ついてない度”ナンバーワンの女優俳優じゃないかなと思う」と語ると、浜辺さんは小さくガッツポーズ。目黒さんは照れくさそうに笑みを浮かべました。

さらに三木監督は「今回葬祭プランナーっていう役どころが、いろんな家族の生と死のはざまで別れを見送る役なので、その落ち着きというか静謐（せいひつ）さっていうのがすごく今回この2人に演じていただいて良かったなと思う部分でしたね」と語りました。

浜辺さんがガッツポーズをして素直に喜ぶ姿を見た目黒さんは「“浮ついてない”で、すごく喜んでましたね」とつっこみ、会場は笑いに包まれました。