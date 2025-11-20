長崎県の離島、新上五島町で20日、ドローンで医薬品を配送する実証実験が行われた。市街地一帯を飛行エリアに指定し、操縦者の目が直接届かない距離で地上に人がいる地域を飛ぶ「レベル4飛行」を実施。県などによると、エリア内を自由に飛べるようにした上で、レベル4飛行を行うのは全国で初めて。過疎化によって深刻な人手不足に陥る離島で、新たな輸送システムを構築するのが狙い。

五島列島の無人地帯を飛ぶ「レベル3飛行」で、ドローンによる医薬品配送サービスを展開している「そらいいな」（同県五島市）が実施した。

同社によると、レベル4飛行は経路ごとに国の許可を得るよう航空法で定められており、配送先が増えるたびに申請が必要となる。このため同社は、県が昨年指定された国家戦略特区の規制緩和策を活用。追加申請しなくても、あらかじめ自由に飛行できるようエリア単位で許可を求め、国土交通省から承認された。

許可エリアは島中部の約4・2平方キロメートル。この日は、港そばの空き地を飛び立ったドローンが民家が並ぶ市街地の上空を約5分にわたって飛行。約2・3キロ離れた県上五島病院に医薬品を届けた。町役場にも食品や化粧品を配送した。

土屋浩伸社長（37）は「レベル4の社会実装に一歩近づいた。ドローン配送が当たり前の選択肢になる社会を作り、離島の物流の課題解決につなげたい」と話した。来年2月ごろに五島市でもエリア単位の飛行許可の承認を目指す。（一ノ宮史成）