11人組グローバルボーイズグループ・INIが19日、WINTER SINGLE『THE WINTER MAGIC』の発売を記念してリリースイベントを開催しました。

ニットやベレー帽などの冬らしい装いで登場したメンバーたち。1曲目はグループ初となるウインターソング『Present』を披露しました。この楽曲はメンバーである池粼理人さん（24）と西洸人さん（28）が作詞を手がけ、大切な人に向けて普段はなかなかストレートに言えない気持ちを等身大で表現しています。MVは公開から1週間で1000万回再生を超えています。

松田迅さん（23）が「ウインターシングルどうですか？」と呼びかけると、MINI（ファンネーム）が「最高！」と返しました。また、田島将吾さん（27）が「今年の冬は人生の中で一番あったかい冬になると思います！」とコメントし、和やかなムードでイベントがスタート。

本作は「この冬INIが贈る、とけない魔法のプレゼント」がコンセプトとなっており、冬にぴったりな新曲が5曲収録されています。イベントを見ているMINIへ作詞を担当したメンバーが中心となり、収録曲を1曲ずつ紹介しました。

楽曲に込めた思いを語り終えるとリーダーの木村柾哉さん（28）が「ここで発表があります」と話し始めました。するとモニターに『THE WINTER MAGIC』が『オリコンデイリーシングルランキング』で1位を獲得したことが文字で映し出されました。INIにとって初となる初日でハーフミリオンを記録し、シングルでは8作連続で1位となる快挙を達成。モニターを見たメンバーは「最高のプレゼントをもらった！」とMINIと共に喜びを分かち合いました。

そして、最後に1人ずつ挨拶をする場面で藤牧京介さん（26）が「簡単なことではないと思うんですけど、本当に毎度素晴らしい記録を残すことができて、改めてINIはMINIの皆さんがいたからこそ、いるからこそ存在しているグループだと思います！ ありがとうございました！」と感謝を伝えました。

さらに、木村さんが「自分たちでも信じられないくらいすごいことが起こっていて、なんと伝えたらいいのか分からないのですが、本当にMINIの皆さんにはありがとうございますと伝えたいです。“THE WINTER MAGIC”でこの冬、皆さんのことを温かくしていければなと思います！」と語り、イベントを締めくくりました。