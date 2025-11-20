¥¸¥ã¥º¥É¥é¥Þ¡¼¤¬ÈáÄË¤Ê¶«¤Ó¡¡Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ¸ø±é¤¬µÞ¤¤çÃæ»ß¤Ë¡Ö¸ø°Â¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»ÔÌ±¤ÏÌµÎÏ¡×
¡¡¥¸¥ã¥º¥É¥é¥Þ¡¼¤ÎËÜÅÄ¼îÌé(55)¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤Ç¤Î¸ø±é¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ËÜÅÄ¤Ï20¡¢22Æü¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤Î·Ý½Ñ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Î¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¡¦ÎëÌÚÎÉÍº¤Î¸ø±é¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÃæ¹ñËÌµþ¸ø±é¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³§¤ó¤Ê²»³Ú¤ò°¦¤·¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤¿¤½¤Î½Ö´Ö¤ËÌ´¤Ï¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¤¤¤¶¤³¤¶¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄÙ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤Ç¤â¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«¤³¤ÎÌ´¤¬ËÜÅö¤Ë³ð¤¦»þ¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò½ª¤¨¤Æ¥µ¥¦¥ó¥É¤âºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¤¬¤½¤³¤Ë¸ø°Â¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤é¤â¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥ª¡¼¥¬¥Ê¥¤¥¶¡¼¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤¿Á´¤Æ¤Î¿Í¤¬Èá¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë»ÔÌ±¤ÏÌµÎÏ¤Ç¤¹¡×¤ÈÌµÇ°¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ËÜÅÄ¤Ï¥¸¥ã¥º¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ÎËÜÅÄÃÝ¹¤òÉã¤Ë¡¢¥¸¥ã¥º¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤Î¥Á¥³ËÜÅÄ¤òÊì¤Ë»ý¤Á¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÀºÎÏÅª¤Ê²»³Ú³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£