北中米W杯の大陸間プレーオフ組み合わせが決定! アジア勢イラクはボリビアvsスリナムの勝者と対戦
国際サッカー連盟(FIFA)は20日、来年に行われる北中米ワールドカップの大陸間プレーオフの組み合わせ抽選会を行った。同プレーオフは来年3月下旬のインターナショナルマッチウィークに各大陸からの6チームで開催され、勝者2チームが本大会に進むことができる。
アジアからはイラク、南米からはボリビア、北中米カリブ海からはジャマイカ、スリナム、アフリカからはコンゴ民主共和国、オセアニアからはニューカレドニアがそれぞれプレーオフに進出した。6チーム中、FIFAランキング上位2チームのコンゴ民主共和国とイラクがシードへ。残る4チームが2組に分かれて戦う。
4チームによる第1戦は、ニューカレドニア対ジャマイカ、ボリビア対スリナムのカードに決まった。代表決定戦ではニューカレドニア対ジャマイカの勝者がコンゴ民主共和国と、ボリビア対スリナムの勝者がイラクと対戦する。
【大陸間プレーオフ】
第1戦
ニューカレドニア vs ジャマイカ
ボリビア vs スリナム
代表決定戦
コンゴ民主共和国 vs ニューカレドニア vs ジャマイカの勝者
イラク vs ボリビア vs スリナムの勝者
