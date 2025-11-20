こんなに着回せるなんて！【GU】コスパ重視派に激推し！「最強トップス」

1着で、何通りもの着方ができるアイテムが欲しい！ コスパの良さにこだわって洋服を選びたい人におすすめしたいのは、カーディガンとベストがセットになっている【GU（ジーユー）】の商品。それぞれ単体で使って、手持ちの服と合わせてもOK。オフィスシーンにもデートにも活躍しそうな「最強トップス」をご紹介します。スタッフさんによる着回しコーデもぜひ参考にして。

セットでも単体でも使える着回し抜群アイテム

【GU】「パフニット2ピースカーディガン」\3,990（税込）

ボートネックとドルマンスリーブが、エレガントな雰囲気を演出するカーディガン。シンプルなVネックベストとセットになっているため、トレンドのレイヤードコーデが迷わず完成。セットで着用するのはもちろん、手持ちの服に合わせた着方も楽しめるので、コーデのバリエーションが広がりそうです。

オフィスシーンにも◎ きれいめモノトーンコーデ

あたたかみのある、ふっくらとしたニット素材が高級感を演出。コンパクトシルエットのショート丈で、スッキリと上品に着こなせそうなトップスは、オンにもオフにも活躍しそう。GUのスタッフさんは、キャロットスラックスを合わせてモードな着こなしに。シックなモノトーンカラーでまとめたら、オフィスシーンにもぴったりのきれいめコーデが完成。

秋冬デートにぴったりのフェミニンスタイル

こちらのスタッフさんはカーディガンを前後逆にして着用。ダブルフロント仕様なのも嬉しいポイントです。パッと目を引くマスタードカラーのカーディガンを主役に、フレアスカートでフェミニンなムードをまとえば、秋冬にぴったりのデートコーデが完成。

ラフな抜け感がおしゃれなプレッピースタイル

ベストのみ着用しているスタッフさんは、ブルーシャツを合わせたプレッピースタイルを提案。スウェットバギーパンツでラフに着崩せば、大人に似合うワンランク上のきれいめカジュアルコーデを楽しめそう。程よいフィット感で、メリハリのきいたスタイルアップコーデも実現できそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i