「ココロとカラダの健康」への貢献を目指す味の素AGFは、贈り手の気持ちに寄り添い、コーヒーギフトを通じて贈り手と相手との関係がさらに温まる「語らいのひととき」を提供するカジュアルギフト4品種を、11月20日から、楽天味の素グループ公式ショップで先行発売する。

ギフト市場は、日常ギフトなどの気持ちを伝えるカジュアルギフトの活性化により拡大している（味の素AGF調べ）。

味の素AGFは、イベントを起点としそのシーンに合うものを提供するにとどまらず、贈り手の気持ちに寄り添い、関係がさらに温まる「語らいのひととき」を提供することで、カジュアルギフト市場の開拓を進めている。今回発売するカジュアルギフト4品種は、その第一歩として、人と人との「心のつながり」をサポートすることを目指した商品とのこと。

“「ブレンディ」スティック バラエティボックス”は、箱を開けると、「ブレンディ」スティックキャラクターのアーリーバード達が止まり木でおしゃべりをしているようなデザインとなっており、会話が弾みやすい仕掛けが施されている。

“AGF カフェタイムギフト（スティックアソート／ドリップアソート）”は、贈る相手や、一緒に過ごしたいシーン、気持ちをデザインした様々なメッセージカードから1つを選ぶことができ、渡したその時も、会っていないその後も心のつながりを感じられるギフトになっている。

“「ちょっと贅沢な珈琲店」ドリップアソート ムードタイム”は、スマートフォンのライトを付けて箱に入れれば、箱が珈琲店の光が浮かぶランタンへと変わり、ランタンの光が照らす非日常な空間でスマートフォンを手放し、いつもとは違う、ゆったりとした中でコーヒーの香りに包まれながら「語らいのひととき」を過ごしてもらえるような工夫が施されている。

味の素AGFはこれからも、「贈る」という絆をつなぐ文化に味の素AGFならではの新しい価値を加え、「贈り手、貰い手から支持され喜ばれ続ける商品」を発売する。



「ブレンディ」スティック バラエティボックス

“「ブレンディ」スティック バラエティボックス”は、自然に人が集まり、会話が弾む時間を創り出すスティックタイプのギフト。「ブレンディ」スティックの豊富なフレーバーバラエティの中からチョイスする楽しさはもちろん、箱を広げるとおしゃべりの木“Chatty Tree（チャッティーツリー）”が広がっており、そこにいるアーリーバードがトークテーマを投げかけてくれることで、会話が弾むきっかけになる。ちょっとした集まりの手土産におすすめ。



AGF カフェタイムギフト（スティックアソート／ドリップアソート）

「AGF カフェタイムギフト スティックアソート」と「AGF カフェタイムギフト ドリップアソート」は、贈り手と貰い手の大切な関係をつなぎ、一緒にコーヒーを飲むひとときや、会話のきっかけを提供してくれるアソートギフト。スティックアソートタイプとドリップアソートタイプの2種から選べる。贈る相手や、一緒に過ごしたいシーン、気持ちをデザインした様々なメッセージカードから1つを選ぶことができ、裏面には未来の“一緒に過ごすひととき”のきっかけとなるメッセージを複数用意している。



「ちょっと贅沢な珈琲店」ドリップアソート ムードタイム

“「ちょっと贅沢な珈琲店」ドリップアソート ムードタイム”は、日常の慌ただしさを少し忘れ、大切な人とコーヒーを飲みながらゆっくりと話す“ちょっと贅沢な時間（ひととき）”が生まれるドリップコーヒーのギフト。2人のスマートフォンのライトを付けて箱に入れれば、箱は珈琲店の光が浮かぶランタンへと変わり、部屋がムード溢れる非日常の空間へと切り替わる。夜時間も愉しめるようにカフェインレスが入った、2種類のドリップコーヒーをアソートしている。

［小売価格］

「ブレンディ」スティック バラエティボックス：2700円

AGF カフェタイムギフト スティックアソート：2160円

AGF カフェタイムギフト ドリップアソート：2160円

「ちょっと贅沢な珈琲店」ドリップアソート ムードタイム：3240円

（すべて税込）

［発売日］11月20日（木）

味の素AGF＝https://agf.ajinomoto.co.jp