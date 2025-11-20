Snow Manの目黒蓮さん（28）が20日、映画『ほどなく、お別れです』の完成報告会に登場。目黒さんの役への向き合い方を、浜辺美波さん（25）が絶賛しました。

映画は、浜辺さん演じる清水美空が、葬儀会社にインターンとして入社し、目黒さん演じる葬祭プランナー・漆原礼二と出会い、“最高の葬儀”を目指していく物語です。

■目黒蓮の役への向き合い方を浜辺美波が絶賛

葬祭プランナーだけでなく納棺師としての顔をもつ役を演じた目黒さん。所作など、どのような準備をしたのか聞かれると「ひたすら納棺の儀であったりとか、ひたすら練習しましたね。着物とか畳み方だったりいろいろあるので、そういったものも持ち帰って練習したりとか、あと実際に葬祭プランナーの方たち、先生方の練習の動画とかを撮っていただいて、練習用の動画をひたすら見続け。ひとつ自分が間違っちゃいけないなと思っていたのは、振り付けではなくて、振り付けのようにはならず、しっかり故人様、ご遺族の方たちに向けた（目黒さんが演じた）漆原なりの思いがあって、そういった思いを大事にしながら、納棺の儀であったりとか、いろいろ所作をやらせていただいてました」と語りました。

そんな目黒さんをそばで見ていたという浜辺さんは「ヨーロッパから帰ってきて、そのまま朝イチ現場がまだないのに、納棺の練習をされてて、すごいなって。帰ってきて時差ボケもあるだろうになって。背中で、漆原さんそして目黒さんは現場を見せてくれました」と絶賛しました。

また、本作を見終わったあとに思い浮かべた人を聞かれると「おじいちゃん、あばあちゃん」と答えた目黒さん。「僕もおばあちゃん子で、おばあちゃんがちっちゃい頃、ずっといろんなところ連れていってくれたりしてたので、“あと何回おばあちゃんに会えるんだろうな”とか思ったら。ちょいちょい電話かかってくるんですよおばあちゃんから。でも、お仕事中なんですよだいたい。なんですけど、これ出なかったら、一回のこの電話が減ったらとか考えたら、お仕事中でも移動中とかでも、ちょっと外行ってかけ直したりとか、出たりとかしてて。まさにそういったようなことを思い出しました」と語りました。