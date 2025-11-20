旅先で買いたい「北海道のお土産」ランキング！ 2位「マルセイバターサンド」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
秋の深まりとともに、ドライブや旅行が最も楽しいシーズンとなりました。 旅の思い出を素敵に持ち帰るため、贈っても喜ばれる旬の味覚や定番品を知っておきたいところです。
All About ニュース編集部では、2025年11月11日、全国10〜60代の男女250人を対象に、旅先で買いたいお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、旅先で買いたい「北海道のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「バターサンドは自分の中では鉄板のお土産です。北海道の代表だと思います」（40代女性／宮城県）、「一度食べてやみつきになりました」（30代女性／石川県）、「北海道らしいバターとレーズンの風味が絶品で定番土産だから」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「北海道のお土産というと、この商品が最初に頭に浮かぶほど好きな商品です。また、この商品をお土産に渡すと北海島へ行ったことが、分かるほど、多くの方に定着している商品だからです」（60代女性／静岡県）、「ラングドシャの部分はサクサクで、中のチョコレートは甘さがちょうどよい品のあるホワイトチョコレートで、とてもおいしいから」（40代女性／埼玉県）、「人気のお菓子で何度食べてもおいしいです」（40代女性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：マルセイバターサンド（六花亭）／58票北海道帯広市に本店を置く六花亭の「マルセイバターサンド」は、ホワイトチョコレートとレーズン、北海道産バターを使ったクリームをビスケットでサンドした、ロングセラーの銘菓です。濃厚なバターの風味と、ラム酒の香りが効いた大人の味わいが特徴で、北海道を代表するお土産として根強い人気があります。
1位：白い恋人（ISHIYA）／110票北海道を代表するお土産の代名詞とも言える「白い恋人」が、他の追随を許さず1位に輝きました。ラングドシャクッキーにホワイトチョコレートを挟んだ、サクサクとした食感と上品な甘さが特徴です。その全国的な知名度と、北海道土産としての確固たる地位が、圧倒的な票を集める要因となりました。
