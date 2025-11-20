ラオスに滞在中の天皇皇后両陛下の長女、愛子さま。20日は首都ビエンチャンから離れ、ラオス北部の古都、ルアンパバーンを訪問されました。

朝の、青いパンツスーツ姿から一転。ピンクと紫色の民族衣装に身を包まれた、天皇皇后両陛下の長女、愛子さま。ラオスを公式訪問中です。

■滞在中2回目のお言葉 ラオス語も

20日は、国立博物館や、寺院を視察されました。

「大変立派な仏像で心が洗われるような気持ちです」

その後、県党書記主催の昼食会にご出席。滞在中2回目となるお言葉を述べられました。

「サバイディー（こんにちは）」

「ここルアンパバーンを訪問できましたことを心からうれしく思います」

「コー・コープ・チャイ・ラーイ、 ニョック・チョーク（どうもありがとうございました。乾杯いたしましょう）」

ラオス語でしめくくられました。

■子どもからゾウのぬいぐるみ 笑顔で受け取られ…

昼食会終了後はパンツスーツ姿に戻られ、日本のNPO法人が設立・運営しているラオスの小児病院を訪問。

愛子さまは、子どもからゾウのぬいぐるみを笑顔で受け取られていました。

ジャケットを脱いだ姿で訪問されたのは、ラオスを代表する観光名所クワンシーの滝です。景色が一望できる橋まで進み、にこやかに説明を聞きながら滝をご覧になりました。

愛子さまは、21日がラオス滞在最終日となります。