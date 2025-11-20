「別人やん」藤田ニコル、グッチのバッグを抱いた姿に反響！ 「振り幅すごい」「クールでかっこいい」
モデルでタレントの藤田ニコルさんは11月19日、自身のInstagramを更新。モデルショットを披露しました。
【写真】藤田ニコル、グッチのバッグを抱いた姿
ファンからは、「めっちゃ綺麗ですね」「クールでかっこいい印象」「雰囲気が違って素敵です」「別人やん」「雰囲気いつもと違う！！素敵！！」「振り幅すごい」「めっちゃかっこいいー！！！」「似合ってる大人っぽい」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:中村 凪)
「めっちゃかっこいいー！！！」藤田さんはハートの絵文字と共に「VERY」とつづり、1枚の写真を投稿。ファッション誌『VERY』（光文社）のモデルカットのようです。黒いジャケットにベージュのパンツを合わせたコーディネートで床に座り、大きなグッチのバッグを抱えた姿。ティアドロップのメガネがアクセントになったクールなスタイリングです。いつもとは違う雰囲気に注目が集まっています。
FENDIのモデルショットを披露16日には「フェンディのアイコンバッグ『ピーカブー』を持って撮影しました」と、FENDIのバッグを持ったモデルショットを公開していた藤田さん。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
