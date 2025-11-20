中国政府が日本産水産物の輸入再開手続きで追加の安全性証明を要求していることについて、中国外務省の毛寧（マオニン）報道局長は２０日の記者会見で、「法律に基づいて厳格に審査し、基準を満たしていることを確認する」と述べた。

追加要求で安全性を厳しくチェックする考えを示したもので、手続き完了の見通しが立たないまま事実上の輸入停止となっている。中国側は圧力をさらに強める姿勢を示している。

毛氏は、「日本の指導者が台湾など重大な原則問題で誤った発言をし、中国民衆の怒りを呼び起こした。現状では日本の水産物が輸入されたとしても市場はない」と主張した。台湾有事を日本の「存立危機事態」に認定しうるとした高市首相の国会答弁を受け、対抗措置として追加要求したことを示唆したものだ。

日本側は、台湾に関する政府の立場に変更はないと伝え、理解を求めている。毛氏は、「『立場は不変』というだけでは中国側の懸念は払拭（ふっしょく）されない。実際の行動で示すべきだ」と述べ、答弁撤回を改めて迫った。

中国共産党機関紙傘下の環球時報も２０日付の社説で、「日本水産物の輸入を停止した」と伝えた。中国側は今後、経済力を武器に相手を屈服させる「経済的威圧」を本格化させるとみられる。中国商務省の報道官は２０日の記者会見で「誤った道を進み続けるなら、中国は必要な措置を取り、一切の結果は日本が負うことになる」と圧力強化を示唆した。

文部科学省によると、近く予定されていた日中韓３か国の文化大臣会合も中国側の意向で延期となった。

日本政府は緊張緩和に向け、対話を呼びかけている。２２〜２３日に南アフリカで開かれる主要２０か国・地域首脳会議（Ｇ２０サミット）には首相と中国の李強（リーチャン）首相が出席予定で、立ち話を含めた接触を実現したい考えだ。毛氏は２０日、「李氏が日本の指導者と会う予定はない」と改めて明言し、「日本は自重してもらいたい」とけん制した。