新横浜駅の新幹線ホームにスタバ誕生 パネル注文＆キャッシュレス決済で手早くコーヒーをゲット
【女子旅プレス＝2025/11/20】スターバックス コーヒー ジャパンは、全国初となる新幹線ホーム上の店舗を、JR新横浜駅の下り線ホーム上に11月21日（金）オープン。「Brewed to Go」のコンセプトを掲げ、オーダーパネルと完全キャッシュレス決済で出発前の時間を最適化し、挽きたての一杯で乗車のひとときを彩る。
「スターバックス コーヒー JR新横浜駅 新幹線下りホーム11号店」の提供メニューは、出発前の短い時間のなかでもクイックにオーダーから提供まで完結するため、フラペチーノなどは置かず、ブリュード コーヒー（ホット／アイス）と軽食に厳選されている。
ブリュード コーヒーはホット3種（パイクプレイス（R） ロースト／スマトラ／ディカフェ ハウス ブレンド）、アイス2種（ケニア／ディカフェ ハウス ブレンド）の中から選択でき、軽食はクッキーやスナックなどのパッケージフードを中心に複数ラインナップ。簡素化されてはいるが、一杯ずつ豆を挽いて淹れるこだわりは変わらない。
顧客は店頭に設置されたオーダーパネルよりオーダーと決済を行い、注文後は、商品の受け取りカウンターで、パートナーより商品を受け取る。テイクアウトのみで座席の用意はない。
注意すべきは、現金およびスターバックスカード、モバイルオーダー＆ペイが使用不可である点。交通系ICやクレジットカード、QR決済などを用意しておく必要がある。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：神奈川県横浜市港北区新横浜2-100-45 JR新横浜駅 新幹線下りホーム11号車付近
電話番号：080-1003-6229
営業時間：全日6:30〜21:30
店舗面積：13.9平米（4.2坪） 座席なし（持ち帰りのみ）
◆史上初、新幹線ホーム上のスターバックス誕生
◆オーダーから決済までをスムーズに完結
■スターバックス コーヒー JR新横浜駅 新幹線下りホーム11号店
