女優の桜田ひより、吉川愛が２０日、東京・練馬区の「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ―メイキング・オブ・ハリー・ポッター」のアンバサダーお披露目イベントに出席した。

２人は７年来の友人で、吉川は「大好きな世界に囲まれながら大好きなひよりとお仕事ができてうれしい」と笑顔。多いときは週に４日会っていたそうで、桜田にとっては「ずっと相談に乗ってくれたり、何時間でも話したりお姉ちゃんのよう（な存在）」。「普段から仲の良い愛ちゃんと迎えられてうれしい」と笑みを浮かべた。

桜田は小学生の時に父の影響で「ハリー・ポッター」ファンになり、数々の魔法を「現実にあるんだと純粋に楽しんでいた」と回想。現在も「毎年冬の季節になると、『ハリー・ポッター』を見返すのが恒例行事」という。「―スタジオツアー東京」には２年前の誕生日にも訪れたそうで「大広間の扉を開けさせてもらいました」と明かした。

この日は２人に名前入りのローブ、つえが贈られ、映画さながらのホグワーツ魔法学校の入学許可書が飛び出す演出も登場。桜田は「ホグワーツ魔法学校の在校生です」と笑みを浮かべ、吉川とハイタッチして歓喜。最後は手をつなぎ、駆け足で会場を後にした。