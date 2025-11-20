「完璧すぎるビジュが優勝してますっ…！」台湾の人気コスプレイヤー・イリー《大胆な肌見せメイド姿グラビア》にSNS大歓喜

まるで絵画のよう…

『「圧倒的な美尻で押し潰されたい…！」台湾の人気コスプレイヤー・イリー《理性を揺さぶる魅惑のヒップライン》にファン興奮の嵐』で大きな注目を集めた、イリーがインスタグラムを更新。

スマートフォンゲーム『勝利の女神：NIKKE』の人気キャラクター・ドロシーを再現した最新ショットを披露し、国内外のファンから大きな反響を呼んでいる。

幻想的な空間の中で、ドロシーの「優雅さ」「可憐さ」「危うさ」を絶妙なバランスで表現。

ピンクのロングヘア、吸い込まれるような紫の瞳が、ドロシーらしい柔らかさと妖艶さを同時に感じさせ、見る者を一瞬で“NIKKEの世界”に引きずり込む。

ドロシーの象徴でもある白×ピンクのフリル衣装は、元デザインの清楚さを保ちながらも、より立体的に写真映えするよう丁寧に調整されている。

もはやコスプレの域を超えた作品と呼べるクオリティで、SNS上では公開直後から「原作を超える美しさ」「光と色彩の扱いが芸術」「この世界観の構築力は異次元」など、称賛の声が相次いでいる。

今回のドロシーコスプレは、イリーの“キャラクターへの深い愛情”が見事に反映されたハイクオリティな作品に仕上がったといえるだろう。

【もっと見る】「下乳チラ見せ大胆SHOTに理性が保てませんっ…！」トップコスプレイヤー・えなこ《超ショート丈Tシャツ×ビキニ姿》にファン興奮必至

【もっと見る】「下乳チラ見せ大胆SHOTに理性が保てませんっ…！」トップコスプレイヤー・えなこ《超ショート丈Tシャツ×ビキニ姿》にファン興奮必至