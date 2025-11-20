【ちいかわ】好きな台詞や言葉を自由に☆「メモポン」第3弾
人気キャラクター『ちいかわ』デザインの、「ポン！」と押すだけで可愛いイラストメモが作れる「メモポン」第3弾がやってきた！ これがあればお手持ちの付箋やメモがかわいいデザインに早変わり♪
☆ちいかわたちが可愛らしい「メモポン」イメージ（写真18点）＞＞＞
『ちいかわ』は、イラストレーター・ナガノが描くX発の漫画作品。
いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。
グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が7巻まで発売中。また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』が『めざましテレビ』（フジテレビ系列）内にて放送中。
このたびサンスター文具より、お手持ちのふせんやメモにポンと押すだけで、キャラクターの入った可愛い伝言メモにすることができる「ちいかわ メモポン」の第3弾が登場。
本アイテムはシヤチハタ株式会社製の便利なスタンパーで、イラストの細かい部分まで綺麗に押せて、インキ補充ができるので繰り返し使うことができて経済的！ プレゼントやメッセージのやりとりなど、ご自宅やオフィスでも大活躍するアイテムだ。
第三弾も吹き出しや確認＆承認依頼の伝言メモ、お急ぎの時に便利な ”至急” や、ToDoリストなど、用途に合わせてこだわって厳選したアートをおり混ぜた全6種で展開。
バンダイの公式通販サイト「プレミアムバンダイ」の他、店頭販売、その他通販サイトなど全国で2025年11月20日（木）よりお取り扱いがスタートしている。
お手軽に可愛くメモやメッセージがアレンジできる「メモポン」をぜひ楽しんでみてね。
（C）nagano
