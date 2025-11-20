ツーハッチのランジェリー新作♡2025クリスマスコレクションの最新ビジュアル解禁

インナーブランド「tu-hacci（ツーハッチ）」から、待望の【tu-hacci Christmas collection 2025】が公開されました♡今年のホリデーは、きらめきと上品さをまとった特別なランジェリーが勢ぞろい。気分を高める華やかなカラーリングや、冬だけの限定デザインが魅力です。毎日を頑張る自分に贈りたい“ときめき”の一着がきっと見つかる、心満たされるラインナップになっています♪

華やかに魅せるホリデー限定アイテム



ピオニーレースフロントホックブラ&ショーツ

価格：4,380円～

クリスマス気分を盛り上げるのは、大好評のフロントホックブラから登場したホリデーカラー。

華やかなワインレッドを基調とし、リボン装飾が特別感を演出します。アンダー調整可能なフロントホックで、優しくフィットする設計も魅力。

サイズ：B70～H80

機能性と美しさを兼ね備えたシリーズ



ルリアンブラ&ショーツ

価格：4,980円～

チェーン付きの華やかなデザインが特徴の「ルリアンブラ&ショーツ」は、理想の黄金比ボディを目指せるエアランジュシリーズ。

ノンワイヤーでもしっかり寄せて谷間メイクができ、チェーンは取り外し可能で幅広いシーンに対応します。

サイズ：A70～H75

ノエルフルールブラ&ショーツ

価格：4,980円～

ラメ糸レースが上品に輝く「ノエルフルールブラ&ショーツ」は、下厚パッドで1.5倍盛りを叶える“MORNING ROUTINE”。

I字谷間をキープしやすいクロスゴムやツインストラップなど、シルエットを美しく整える工夫が詰まっています。

サイズ：A70～F75

贅沢な刺繍レースの新作にも注目



《BraJelly》シャンテレースブラ&ショーツ／シャンテレースベビードール

ブラ&ショーツ 価格：4,580円～／ベビードール 価格：5,980円

新シリーズ「BraJelly」から登場した《シャンテレースブラ&ショーツ》は、カップ全体に施されたオリジナル刺繍が魅力。補正力を保ちながら華やかなデザインを楽しめます。

同レースを用いたベビードールと合わせれば、統一感のあるコーディネートが完成。

サイズ（ブラ&ショーツ）：A70～G85

サイズ（ベビードール）：M～XL

冬だけの“ときめき”を身にまとって♡



華やかで上品なデザインが揃う【tu-hacci Christmas collection 2025】は、自分を大切にしたい冬にこそ選びたいアイテムばかり。

特別感のあるカラーや、心まで満たされるディテールが、日々のランジェリータイムをより豊かにしてくれます。

頑張る自分へのご褒美として、今年の冬はツーハッチの限定コレクションで“ときめき”をまとってみてはいかがでしょうか♪