ツーハッチのランジェリー新作♡2025クリスマスコレクションの最新ビジュアル解禁
インナーブランド「tu-hacci（ツーハッチ）」から、待望の【tu-hacci Christmas collection 2025】が公開されました♡今年のホリデーは、きらめきと上品さをまとった特別なランジェリーが勢ぞろい。気分を高める華やかなカラーリングや、冬だけの限定デザインが魅力です。毎日を頑張る自分に贈りたい“ときめき”の一着がきっと見つかる、心満たされるラインナップになっています♪
華やかに魅せるホリデー限定アイテム
ピオニーレースフロントホックブラ&ショーツ
価格：4,380円～
クリスマス気分を盛り上げるのは、大好評のフロントホックブラから登場したホリデーカラー。
華やかなワインレッドを基調とし、リボン装飾が特別感を演出します。アンダー調整可能なフロントホックで、優しくフィットする設計も魅力。
サイズ：B70～H80
機能性と美しさを兼ね備えたシリーズ
ルリアンブラ&ショーツ
価格：4,980円～
チェーン付きの華やかなデザインが特徴の「ルリアンブラ&ショーツ」は、理想の黄金比ボディを目指せるエアランジュシリーズ。
ノンワイヤーでもしっかり寄せて谷間メイクができ、チェーンは取り外し可能で幅広いシーンに対応します。
サイズ：A70～H75
ノエルフルールブラ&ショーツ
価格：4,980円～
ラメ糸レースが上品に輝く「ノエルフルールブラ&ショーツ」は、下厚パッドで1.5倍盛りを叶える“MORNING ROUTINE”。
I字谷間をキープしやすいクロスゴムやツインストラップなど、シルエットを美しく整える工夫が詰まっています。
サイズ：A70～F75
贅沢な刺繍レースの新作にも注目
《BraJelly》シャンテレースブラ&ショーツ／シャンテレースベビードール
ブラ&ショーツ 価格：4,580円～／ベビードール 価格：5,980円
新シリーズ「BraJelly」から登場した《シャンテレースブラ&ショーツ》は、カップ全体に施されたオリジナル刺繍が魅力。補正力を保ちながら華やかなデザインを楽しめます。
同レースを用いたベビードールと合わせれば、統一感のあるコーディネートが完成。
サイズ（ブラ&ショーツ）：A70～G85
サイズ（ベビードール）：M～XL
冬だけの“ときめき”を身にまとって♡
華やかで上品なデザインが揃う【tu-hacci Christmas collection 2025】は、自分を大切にしたい冬にこそ選びたいアイテムばかり。
特別感のあるカラーや、心まで満たされるディテールが、日々のランジェリータイムをより豊かにしてくれます。
頑張る自分へのご褒美として、今年の冬はツーハッチの限定コレクションで“ときめき”をまとってみてはいかがでしょうか♪