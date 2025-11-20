広く晴れて紅葉狩り日和となった20日の県内。県内の名所・弥彦公園もみじ谷では見ごろが続いています。そんな中、地元の中学生たちが留学生に地域の魅力を英語で伝えました。



約4万坪の敷地に赤や黄色の紅葉のグラデーションが広がります。弥彦公園もみじ谷では1週間ほど前から見ごろが続いています。



（リポート）

「園内の池が水鏡となり紅葉と青空を映し幻想的な景色が広がっています」





トンネル越しの紅葉や朱色に塗られた観月橋などフォトスポットが点在する園内。スマートフォンを片手に散策する人の姿が多く見られました。〈北海道から〉「すごい感動しました。札幌は紅葉が終わっちゃっているのでいいときに来られたかなと思います」愛犬との写真撮影を楽しんだそうです。そんな紅葉狩り日和の20日、弥彦神社やおもてなし広場には地元の中学生たちの姿が…〈中学生〉「We want to introduce YAHIKOCould you listen to us?」弥彦中学校の1年生が行っていたのは英語で地域の魅力を伝える活動です。20日は新潟大学の留学生が観光客役で参加し説明を受けました。〈中学生〉「Do you know OMOTENASHI SQUARE? There are many events.We have many delicious food.For example…」〈新潟大学の留学生〉「彼らの英語を聞きましたとてもよく説明してくれてデモンストレーションを通して 弥彦についてよく理解すること ができました、彼らに感謝します」英語でのおもてなし…生徒たちの思いも伝わったようです。〈中学生〉「緊張したんですけどちゃんと弥彦の魅力を伝えられたのでよかったです」「外国にも弥彦の魅力が伝わっていったらいいと思います」県内の紅葉スポットは現在、弥彦のほか新潟市秋葉区の泉恵園、関川村の荒川峡ラインや柏崎市の松雲山荘でも見ごろとなっています。紅葉シーズンも終盤。冬本番が近づく中もうしばらく秋の景色が楽しめそうです。