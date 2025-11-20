＜速報＞“女王戴冠＆V賞金6億円超”がかかる米女子最終戦が開幕！ 最終組の山下美夢有は日本時間深夜に競技開始
＜CMEグループ・ツアー選手権 初日◇20日◇ティブロンGC（フロリダ州）◇6734ヤード・パー72＞米女子ツアーの今季最終戦が開幕した。年間ポイントランキング上位60名しか出られないエリートフィールドは、優勝者が年間女王の称号と、破格の賞金400万ドル（約6億2000万円）を手にする。
【写真】おいくらですか？ 超豪華ロレックスをゲット
そこに、今年は史上最多となる日本勢8人が出場。先陣を切るのは日本時間21日午前0時40分にスタートする古江彩佳だ。初日はリディア・コ（ニュージーランド）との2サムで、女王獲りを目指していく。同1時20分には勝みなみがエンジェル・イン（米国）とのラウンドを開始する。その1組後の同1時30分には岩井千怜、さらに同1時40分には岩井明愛がスタート。同1時50分には西郷真央と畑岡奈紗が同組で競技を開始する。同2時30分にはポイントランキング4位の竹田麗央が、ポイント3位のミンジー・リー（オーストラリア）とともにコースに飛び出す。その1組後の同2時40分からはポイント2位の山下美夢有と、ポイント1位のジーノ・ティティクル（タイ）が最終組でスタートする。これまでのポイントは関係なく、全選手が横一線で女王を目指す戦い。賞金総額は1100万ドル（約17億円）とこれまた破格だ。日本時間24日（月）に、今季の年間女王が誕生する。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【LIVE】頑張れ日本！ 最終戦のスコア速報中
CMEグループ・ツアー選手権の組み合わせ
女子プロ愛用の『アイアンシャフト』を一斉調査！ 山下美夢有らが選んだモデルの特長は？
山下と西郷の打点の位置はこんなに違った！≪写真≫
お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ〔ランキング〕
【写真】おいくらですか？ 超豪華ロレックスをゲット
そこに、今年は史上最多となる日本勢8人が出場。先陣を切るのは日本時間21日午前0時40分にスタートする古江彩佳だ。初日はリディア・コ（ニュージーランド）との2サムで、女王獲りを目指していく。同1時20分には勝みなみがエンジェル・イン（米国）とのラウンドを開始する。その1組後の同1時30分には岩井千怜、さらに同1時40分には岩井明愛がスタート。同1時50分には西郷真央と畑岡奈紗が同組で競技を開始する。同2時30分にはポイントランキング4位の竹田麗央が、ポイント3位のミンジー・リー（オーストラリア）とともにコースに飛び出す。その1組後の同2時40分からはポイント2位の山下美夢有と、ポイント1位のジーノ・ティティクル（タイ）が最終組でスタートする。これまでのポイントは関係なく、全選手が横一線で女王を目指す戦い。賞金総額は1100万ドル（約17億円）とこれまた破格だ。日本時間24日（月）に、今季の年間女王が誕生する。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【LIVE】頑張れ日本！ 最終戦のスコア速報中
CMEグループ・ツアー選手権の組み合わせ
女子プロ愛用の『アイアンシャフト』を一斉調査！ 山下美夢有らが選んだモデルの特長は？
山下と西郷の打点の位置はこんなに違った！≪写真≫
お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ〔ランキング〕