「怒鳴ってごめん」ママ友が謝罪…怒りの裏にあった余裕のなさ＜ママ友の家に泊まったら 9＞【本当にあった読者のはなし Vol.138】
■ママ友が怒鳴ってしまった理由とは？
カフェ近くの公園のベンチに並んで座ると、春の風が木々の枝を揺らしていました。Bの「話しておいで」という言葉が、まだ胸の中に残っていました。
Aは黙ったまま、手を膝の上で組んでいました。
私も同じように、何を言えばいいのか分からず、空を見上げました。雲の間から差し込む陽ざしが、少しまぶしかったです。
しばらくして、Aが小さく息を吐きました。
「……昨日は、ごめん。昨日だけじゃなくて、今朝も。あんな言い方して、ほんとにごめん」
私は首を横に振りました。
「私こそ、ごめんね。勝手なことしたよね」
そう言うと、Aは首を振り返し、少し笑いました。
「違うの。ただ……あのとき、自分の部屋が情けなく見えちゃって。何もできてない自分を、見透かされた気がして、怖かったの」
その言葉に、胸が少し締めつけられました。
■頑張ってるから、力になりたいと思った
Aは続けます。
「毎日がいっぱいいっぱいで。子どものことも、仕事も、親のことも全部中途半端。だから、あんたがちゃんとやってるように見えて、余計にイライラしたの。本当は、羨ましかっただけなんだ」
私は静かにうなずきました。
「Aが頑張ってるの、わかってるよ。だから、助けたいとか、力になりたいって思っただけなんだ」
Aはうつむいたまま、少しだけ肩を震わせました。
「……そんなふうに言われたら、泣けてくるじゃん」
顔を上げると、目の縁が少し赤くなっていました。そして立ち上がり、私に向かってもう一度頭を下げました。
その声にこもった素直さが、昨日の怒鳴り声とはまるで別の音に聞こえました。
私は笑って言いました。
「まあ、昔からそういうとこあるしね。Aはまっすぐだから」
Aは目を細めて笑い返しました。
二人の間を風が通り抜けます。何かがやっとほどけて、静かに元の形に戻っていくような感覚がありました。
(ウーマンエキサイト編集部)
※この漫画は読者の実話を元に編集しています。また、イラスト・テキスト制作に一部生成系AIを利用しています。
