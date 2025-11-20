BTS・JIN、初のソロツアーが映画化＆日本公開決定 映画館での“撮影OK”特典も【＃RUNSEOKJIN_EP.TOUR THE MOVIE】
【モデルプレス＝2025/11/20】BTS（ビーティーエス）のJIN（ジン）による初のソロファンコンサートツアー『＃RUNSEOKJIN_EP.TOUR』。同ツアーの幕開けとなった韓国公演を映画化した『＃RUNSEOKJIN_EP.TOUR THE MOVIE』が、2026年1月2日より全国公開されることが決定した。
【写真】BTSメンバー、ツアー日本公演で見せた“異次元スタイル”
自身初のソロファンコンサートツアー『＃RUNSEOKJIN_EP.TOUR』は、JINがBTS公式YouTubeチャンネルで展開したオリジナルコンテンツ「Run Jin」のスピンオフとして企画され、歌唱パフォーマンスにとどまらず、ファン参加型の多彩なミッションに挑戦するというステージ構成で展開された。2025年6月の韓国・ソウル公演を皮切りに、日本、アメリカ、ヨーロッパ、そしてアンコール公演の韓国・仁川まで計10都市・20公演を開催。特に京セラドームの公演ではK-POPソロアーティストが単一会場で行ったコンサートとしては、史上最高の観客動員数を記録し大きな話題となった。
【写真】BTSメンバー、ツアー日本公演で見せた“異次元スタイル”
◆BTS・JIN、初のソロツアーが映画化
“21世紀のポップアイコン”BTSのJIN。2024年11月にリリースした1st Solo Album ‘Happy’は、米ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」で4位を記録（2024.11.30付）。さらに2025年5月16日にリリースした2nd Solo Album ‘Echo’では同チャートで3位を記録する（2025.5.31付）など海外でも高い評価を受け、ソロアーティストとして揺るぎない存在感を示した。
本作は、ツアーの幕開けを飾った韓国・高陽市の高陽総合運動場補助競技場にて行われた公演の模様を収録。 ‘Happy’ ‘Echo’の収録曲、さらにBTSのヒットメドレーまで、臨場感あふれるステージが映画館で新たに繰り広げられる。加えて、本作のために特別編集した未公開のビハインド映像も収録されており、新年にふさわしい特別な映画体験を提供する作品となっている。さらに、【映画館限定】の特典映像として、映画本編の前にグリーティング映像が特別上映されることが決定。グリーティング映像の中には“撮影OK”の時間もあり、“ニューイヤー・パーティー”の幕開けを一緒に祝福できる素敵な体験になるだろう。
あわせて、JINの様々な姿を捉えたポスタービジュアルが解禁。力強く歌い上げる姿を中心に、ファンと一緒に心からステージを楽しむ姿など、至福の瞬間が切り取られている。会場の熱気が伝わるようなビジュアルは、まさにWWH（ワールドワイドハンサム）の愛称で親しまれるJINの圧倒的な存在感を感じさせる。そして、ムビチケ前売券が12月に発売されることも決定。詳細は近日発表を予定している。（modelpress編集部）
◆イントロダクション
「挑戦！すべてのARMYと出会うその日まで。」より多くのARMY（BTSファンの呼称）と出会うべく、JINは自身初のソロファンコンサートツアーへと踏み出した。韓国・高陽を皮切りに、日本、北米、ヨーロッパ、そして再び韓国・仁川までーー計10都市・20公演を完走。その熱気に満ちた瞬間が、いま映画館で新たに繰り広げられる。「挑戦（トジョン）」をテーマに掲げ、縦横無尽にステージを駆け巡りながら、ARMYと共に笑い、歌い、多彩なミッションに挑んだ“WWH（ワールドワイドハンサム）” JIN。ライブバンドと共に披露するのは、1st Solo Album ‘Happy’と2nd Solo Album ‘Echo’の収録曲、さらにBTSメドレーまで。多彩な音楽と感動のパノラマが視覚と聴覚を魅了する。映画館で繰り広げられる特別な“ニューイヤー・パーティー”へ招待。自身初のソロファンコンサートツアーの幕開けを収めた、『＃RUNSEOKJIN_EP.TOUR THE MOVIE』。その臨場感あふれるステージが、2DだけでなくSCREENXと4DX・ULTRA 4DXの深い没入感とともに蘇る。
