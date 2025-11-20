◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）＝２０日、栗東トレセン

東西のトップマイラーに英国馬も参戦するマイルＣＳ。「考察」キーポイント編では、栗東滞在で調整を続けるアスコリピチェーノのハード調教を取り上げる。

１週前追い切りの後に、黒岩調教師が「毎日（坂路で）１５―１５を２本乗っていますし」と、涼しい表情で言ったことが印象的だ。

栗東入り後から先週までの調教履歴をさかのぼると、ＣＷコースで追い切った日とその翌日以外は、確かに必ず坂路を２回上がっている。日曜は坂路→ＣＷコース。５ハロンから追い、ラスト１ハロンで１１秒８をマークした日もある。なかなか類を見ない強度だ。

担当の鈴木助手によれば、この調教メニューは美浦でもこなしており、取り入れたのは今年から。ヴィクトリアマイルの前から時計も速めていったという。それでも、脚元の不安やダメージの蓄積はなし。鈴木助手は「ここまでやる牝馬はいないですよね。それに耐えられる体になってきました」と目を見張る。

思い返せば、阪神ＪＦで栗東に滞在していたときもかなり負荷をかけていた。ＣＷコース７ハロンの併せ馬を３週連続。２歳牝馬にしてはハードだな、と驚いた記憶がある。そこから約２年がたち、追い切り日以外もびっしり乗り込む“スーパーウーマン”に進化を遂げた。今回人気を集めるであろうジャンタルマンタルにはＮＨＫマイルＣで２着に敗れ、ソウルラッシュとは初対戦。だが、この調教が実れば牡馬にも負けないはずだ。（水納 愛美）