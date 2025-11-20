歌手で俳優の中島健人が、来春スタートのＮＨＫドラマ「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」（全１０話）に主演することが２０日、発表された。同局ドラマは初主演となる。

町田そのこさんの同名小説が原作。福岡・北九州市の門司港のコンビニを舞台に、超イケメン店長や訳アリの客、店員たちによる“ハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー”を描く。

中島は、コンビニチェーン「テンダネス」門司港こがね村店の店長・志波三彦を演じる。老若男女をとりこにする魔性のフェロモンがだだ漏れで、ファンクラブが作られるほどのモテっぷりを発揮する役柄だ。

アイドルとして“セクシー”を用いたフレーズが代名詞の中島だが、「原作を読んでまず惹（ひ）かれたのは、“フェロモン店長”という言葉。正直、最初は『アイドルとしてセクシーで売っていたら、ついにその路線のオファーが来たのか』と思いました（笑）。でもこの作品のフェロモンは、見た目の色気ではなく、人を包み込む優しさのことだと感じています」と役への理解を深めている。

自身が演じる三彦や、コンビニによく現れるワイルドな謎の男、三彦を題材とした漫画を描くパート店員らの人間模様が見どころ。中島は「門司港の海風のように少し塩気のある人間味と、誰かの心を溶かすような温もり。その両方を持つ男を、全身で感じながら演じられるようにしっかりミツ（＝三彦）に向き合いたいと思います。小さなコンビニから生まれる大きなテンダネス（優しさ）を、ぜひ感じてください」とハートフルな物語を予告する。

同局ドラマの主演は初めてで、「初のＮＨＫドラマなので、とても楽しみです。日本全国の皆様にこのドラマを楽しんでいただけるように頑張ります。撮影後はフェロモンマックスかもしれませんが、よろしくです」と意気込んでいる。