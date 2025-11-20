11月22日の『いい夫婦の日』にちなみ、明治安田生命保険相互会社が夫婦をテーマにした調査を実施。『理想の有名人夫婦』を発表しました。

このランキングは、毎年恒例で行われているもので、19日に今年のランキングが発表されました。2025年10月8日〜10月20日の期間でインターネット調査が実施され、20歳から79歳の全国1620人の回答をランキング化したものです。

【理想の有名人夫婦（2025年発表）】

■同率2位は「大谷翔平選手・真美子さん夫妻」、「ヒロミさん・松本伊代さん夫妻」

2位に選ばれたのは、メジャーリーグで3年連続4度目のMVPを受賞したドジャース･大谷翔平選手と真美子さん夫妻。「笑顔で夫を支えているから」、「爽やかで、お互いを大切にしていることが伝わる」など、世界で活躍する大谷選手を支える真美子夫人に共感する意見が多くありました。

同じく、2位となったヒロミさん･松本伊代さん夫妻は、40~60代を中心に幅広く支持を集めました。「いつまでも仲が良い」と円満な夫婦としてのイメージが定着しているといいます。

■1位は「DAIGOさん・北川景子さん夫妻」

1位に選ばれたのは、DAIGOさん･北川景子さん夫妻。30代から圧倒的な支持を集め、去年1位だった大谷翔平選手・真美子さん夫妻を抑え、初のトップとなりました。「仕事と子育てを両立しながら活躍し続けている」など、夫婦で子育てを楽しみながらも活躍し続ける姿への憧れの声が多く集まりました。

【理想の有名人夫婦トップ10】

また、杉浦太陽さん・辻󠄀希美さん夫妻は20代から多くの支持を受け、6位にランクイン。「夫が家事や育児に積極的」、「第5子を産む際も夫婦でよく話し合っていた」など、夫婦がしっかりと協力しながら子育てをしている姿が人気だったとしています。

1位 DAIGOさん・北川景子さん

2位 大谷翔平選手・真美子さん

2位 ヒロミさん・松本伊代さん

4位 反町隆史さん・松嶋菜々子さん

5位 唐沢寿明さん・山口智子さん

6位 杉浦太陽さん・辻󠄀希美さん

7位 桑田佳祐さん・原由子さん

8位 藤井隆さん・乙葉さん

9位 中尾明慶さん・仲里依紗さん

10位 西川きよしさん・西川ヘレンさん