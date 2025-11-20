浙江省杭州市の梅林村で撮影した住宅。（８月４日撮影、杭州＝新華社記者／毛竹）

【新華社北京11月20日】中国共産党は10月、第20期中央委員会第4回全体会議（4中全会）で、「国民経済・社会発展第15次5カ年規画（2026〜30年）」策定に関する党中央委員会の提案を採択した。「提案」に盛り込まれたキーワードについて解説する。第9回は「良い住宅」。

▽「提案」の原文

安全で快適な、グリーン（環境配慮型）かつスマートな「良い住宅」を建設し、住宅品質向上プロジェクトと管理サービス質向上プログラムを実施する。

▽用語解説

新時代の「良い住宅」には、安全、快適、グリーン、スマートという特徴を備えていることが求められる。

安全とは、人々が安心して暮らせることを意味する。住宅の本体構造、外皮構造、部品、付属設備などが堅固で信頼でき、水道・電気・ガス・暖房・エレベーターなどの設備が安定的に稼働し、火災やガス漏れなどの監視・警報設備により事故の発生を最大限に回避できる必要がある。

快適とは、人々が健康で心地よく暮らせることを意味する。室内空間は適度な広さで、機能に応じて合理的に区分され、自然採光と通気を十分に確保し、環境に配慮した建材を利用、室内の空気の質や遮音性能が良好で、温度・湿度も快適に保たれ、人々の健康で快適な生活のニーズを満たすものでなくてはならない。

グリーンとは、人々が省エネで環境に優しい暮らしを送れることを意味する。さまざまなグリーン・低炭素技術を総合的に活用することで、住宅のライフサイクル全体にわたる環境性能を高め、水・電気・ガスの節約や断熱性の向上を実現し、家計の支出を抑えるとともに、社会全体の省エネと二酸化炭素（CO2）排出削減につなげる。

スマートとは、人々がより便利に暮らせることを意味する。モノのインターネット（IoT）やビッグデータ、モバイル通信、人工知能（AI）などの次世代情報技術を融合的に活用し、住宅設備のスマートな応答や自動調節を実現することで、人々がより効率的で個人に合ったサービスを享受できるようにする。