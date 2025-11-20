新日本プロレス２０日の後楽園ホール大会「ワールドタッグリーグ（ＷＴＬ）」Ａブロック公式戦で、タイチ（４５）、小島聡（５５）組が後藤洋央紀（４６）＆ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ（４３）の「毘沙門」を撃破し白星発進を飾った。

タイチは正パートナーの石井智宏が負傷欠場中のため、かつて「小島軍（仮）」で共闘していた小島とともにリーグ戦に出陣。序盤から左ヒザへの集中砲火を浴びると、反撃を狙った天翔十字鳳も足が動かず不発となった。

さらには後藤にファイヤーマンズキャリーで担がれるとＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩから顔面へのトラースキックを浴びる。そのまま牛殺しの要領で叩きつけられ絶体絶命のピンチに陥った。

しかし小島のカットで難を逃れ、サンドイッチ式のラリアートを後藤に発射。毘沙門を分断してＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩを孤立させると小島がラリアートをさく裂させ、最後はタイチがブラックメフィストで叩きつけて３カウントを奪った。

バックステージでタイチは「何回もベルト巻いてる２人に、たった半年のクソみたいな絆で勝つこともできるんですよ」と得意顔。報道陣に対して「お前らどうせ『全敗』、『勝っても１勝』と思ってたんだろ。俺もそう思ってたよ。だけどな、どうなるのかわからないのがプロレスだ。俺らタイチ小島のたった半年のクソみたいな絆で、どうなるかわかんねえぞ」と豪語した。

石井に対しては「小島さんと結果出して、トモさん（石井）のことしっかり待つから。俺がふがいなかったらトモさんも帰って来れねえだろ」メッセージを送る。最後は「今日は俺が足引っ張ったよ。まあ何とか次までには元に戻せるように回復に専念します」と言い結んで控室に去っていった。