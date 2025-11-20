お笑いタレントの有吉弘行さん（51）が、バラエティー番組『有吉の壁』で映画監督になりムチャブリする人気企画『アドリブ大河』が、『有吉の壁 劇場版アドリブ大河｢面白城の18人｣』（2026年1月16日〜3週間限定 全国公開）として映画化されることが19日、発表されました。

今回、監督を務める有吉さんは、「国宝を越えます」とコメント。さらに、佐藤栞里さん（35）が監督補を務めます。

映画は、伝説の猿の師匠に刀を教わった剣士“宮本寂しい”をとにかく明るい安村さん（43）が演じ、そして“わり井直虎”を、お笑いコンビ・蛙亭のイワクラさん（35）が演じます。2人が主役を務めることと、直虎の仕事は町の団子屋に団子を卸す業者をやっていること、しか決まっておらず、丸投げされたストーリーをオーディションで選ばれた壁芸人たちが全力で作りだし、有吉監督が先に撮ったエンディングとつながって最高の物語が出来上がるのか。10周年の集大成として笑いを届けます。

映画『有吉の壁 劇場版アドリブ大河｢面白城の18人｣』は、2026年1月16日〜3週間限定で公開されます。