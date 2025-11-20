2025年11月1日（土）、札幌市西区に鰻の専門店『うなぎのさわべ』がグランドオープンしました。

画像：エンタライフ

『うなぎのさわべ』は、国内外から厳選して仕入れた養殖鰻を使い、1尾1尾丁寧に仕上げた本格的な鰻料理を味わうことができる専門店です。

仕入れの産地は時期により変動しますが、餌や水質の管理が徹底され、臭みの少ない厳選された養殖場から鰻の仕入れを行っており、脂の旨みや身の柔らかさも充実した鰻は一度食べるとそのコストパフォーマンスにびっくりする味わい！

画像：エンタライフ

鰻のコンディションに合わせて作られる特製のタレが鰻の旨みを最高のものに仕上げます。

店内は落ち着いたカフェのような空間で全31席。個室やカウンターもあるのでゆったりと過ごすことができ、特別な日の活用にもおすすめです。

画像：エンタライフ

名物の『さわべ盛り』は、鰻を2尾使用した特大のうな重。まるで蟹の甲羅のような見た目のお重は、鰻が所狭しとびっしりと詰められており、見た目からも大ボリュームの豪華なうな重です。

『さわべ盛り』では350g以上の精米したての北海道米を楽しむことができますよ！

画像：エンタライフ

寒い時期は『ひつまぶし』も大人気。暖かな出汁で食べる鰻は別格の味わいです。

画像：エンタライフ詳細情報

うなぎのさわべ

住所：北海道札幌市西区発寒6条10丁目1-3 SR宮の沢ステーションビル 1階

電話番号：011-213-9197

営業時間：11:00～14:00／17:00～20:00

定休日：不定休

北海道Likers編集部のひとこと

札幌市西区に鰻の専門店がオープン！

地下鉄宮の沢駅3番出口の目の前という好立地。さらに駐車場も3台あるのも嬉しいですね◎

文／北海道Likers

【画像・参考】11月1日より札幌市西区に「うなぎのさわべ」がグランドオープン！宮の沢駅徒歩10秒に鰻専門店 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

