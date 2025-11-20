日経225先物：20日22時＝変わらず、4万9920円
20日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比変わらずの4万9920円と変わらずで推移。日経平均株価の現物終値4万9823.94円に対しては96.06円高。出来高は4886枚となっている。
TOPIX先物期近は3312ポイントと前日比0.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は12.43ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49920 +0 4886
日経225mini 49920 +0 86222
TOPIX先物 3312 -0.5 6479
JPX日経400先物 29855 -60 238
グロース指数先物 676 +1 261
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
