　20日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比変わらずの4万9920円と変わらずで推移。日経平均株価の現物終値4万9823.94円に対しては96.06円高。出来高は4886枚となっている。

　TOPIX先物期近は3312ポイントと前日比0.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は12.43ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49920　　　　　　+0　　　　4886
日経225mini 　　　　　　 49920　　　　　　+0　　　 86222
TOPIX先物 　　　　　　　　3312　　　　　-0.5　　　　6479
JPX日経400先物　　　　　 29855　　　　　 -60　　　　 238
グロース指数先物　　　　　 676　　　　　　+1　　　　 261
東証REIT指数先物　　売買不成立

