「買って良かった」「こなれて見える！」【ユニクロ】ユニ女絶賛！「ゆったりジャケット」

トレンドのクラシックな着こなしになじむ“コーデュロイ”。温もりある素材感が、スタイリングに秋冬らしい深みをプラスしてくれるのが魅力です。なかでも【ユニクロ】のコーデュロイジャケットは、大人っぽくトレンドを取り入れたい人にぴったり。ゆるっとしたシルエットがこなれ感を演出し、羽織るだけで今っぽくコーデが仕上がりそうです。

ほっこり素材にオーバーサイズが今っぽい！

【ユニクロ】「コーデュロイジャケット」\4,990（税込・セール価格）

ちょっぴりヴィンテージライクなデザインが今っぽい、コーデュロイ素材のワークジャケット。ライトアウター感覚で気軽に羽織れて、季節の変わり目に重宝しそうです。オーバーサイズだから、ニットやパーカーの上からでもざっくり羽織れそう。メンズライクな雰囲気の中に上品さもあり、パンツでもスカートでもマッチするバランスの取れた1枚です。

ワンピに羽織ればこなれコーデが完成！

「週6ユニクロを着る」というマニアの@shocogram__さんも「今季買って良かった」と絶賛するのがこのジャケット。ワンピースにさらっと羽織るだけで、リラクシーなムードとトレンド感を両立。「オーバーサイズ感を出すとこなれて見える」とあるように、あえて大きめを選ぶのが今っぽく着こなすコツです。

