《新作》可愛いにも程があるよぉーー（泣）【3COINS】お部屋がシャレる♡「インテリア雑貨」

お部屋がグッとおしゃれになるインテリアアイテムをプチプラでGETするなら【3COINS（スリーコインズ）】がおすすめ。今回は、落ち着いたカラーと凝ったデザインで高見えする「インテリア雑貨」をピックアップ。ぜひチェックしてみて。

あたたかみある手編み風フラワーオブジェ

お手入れ不要でお部屋に花を飾れる「ニットバラ」。手編み風の優しい質感と柔らかい色合いで、花瓶に入れて一輪挿しのように飾れば気持ちがほっこりするかも。カラーは、アイボリー・レッドの2種類。バラ以外にも、チューリップやポピー・スズランなどいろいろな種類があるので、組み合わせて飾るのもおすすめ。価格は\550（税込）です。

置くだけでおしゃれなバッグ型フラワーベース

置くだけでおしゃれ見えしそうな「バッグ型陶器花瓶」。ぽてっとしたシルエットで、持ち手の部分まで陶器でできているこだわりの1品。花を入れずに、オブジェとして置くのもよさそう。ドライフラワーやニットフラワーとも相性がいいので、面倒くさがりな人も気軽にチャレンジできます。サイズは、高さ13cm × 幅15cm × 奥行5.5cmで、価格は\660（税込）です。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A