元カリスマホストでタレントの城咲仁（48）が20日、自身のインスタグラムを更新。第1子妊娠中の妻でタレントの加島ちかえ（36）と有馬温泉を訪れ、第1子の名前が決まったことを報告した。

「先日10日間ほど、ちかちゃんの出産前里帰りでちかちゃんの実家に帰りました」とつづり、義両親と愛犬とともに人生初の有馬温泉を訪れたことを報告した。

「家族で観光してお土産買いまくって！たくさん笑って！たくさん美味しいものを食べて！家族みんなで1つのお部屋でゆっくり過ごしました」と充実感を漂わせた。

「ちかちゃんもお腹の中のベイビーもちかちゃんのご両親と一緒にゆっくりできたかな？」と続け、「この有馬温泉の旅でベイビーの名前が決まりました」と報告。「私がずっと呼びたい子供の名前は決まっていましたが、漢字が決まらずいました」とし、「ちかちゃんの親族が相談にのってくれて、めちゃくちゃ運気の良い素敵な漢字の名前が決まりました！」と説明した。

「思い出深い家族旅行になりました」と振り返り、「パパになる為の素敵な学びある時間をありがとう御座います。世の中に恩返し、恩をまわしていけるようにこれからも人生を楽しんで参ります」とつづった。