ピーチ・アビエーションは、「国内線ブラックフライデーセール」を11月21日正午から29日まで開催する。

搭乗期間は12月13日から2026年3月19日まで。ミニマム運賃で、燃油サーチャージなし、諸税や空港使用料、支払手数料は別途必要となる。手荷物の預け入れや座席指定料金は含まれていない。片道最低運賃は以下の通り。

複数のセール・キャンペーンの適用条件に同時に合致した場合、適用される運賃の中で最安となる運賃とその条件が適用される。

・大阪/関西発着

長崎（3,290円）、奄美（3,590円）、鹿児島（3,690円）、仙台・宮崎（3,790円）、福岡（3,990円）、沖縄/那覇・石垣（4,990円）、札幌/千歳（5,290円）

・東京/成田発着

奄美（4,090円）、札幌/千歳（4,190円）、福岡（4,790円）、沖縄/那覇（5,790円）、石垣（6,190円）

・名古屋/中部発着

仙台（3,590円）、札幌/千歳（5,290円）

・札幌/千歳発着

福岡（3,490円）、仙台（3,590円）

・福岡発着

沖縄/那覇（3,490円）、石垣（4,990円）