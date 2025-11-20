娘の写真が実父の友人に！「悪気はない」 祖父母世代のSNSリテラシー対処法は？【ママリ】
「実父の行動にブチ切れしてしまった」という投稿者さん。実父が、友人に娘の写真を勝手に送っているのを見て、思わず声をあらげてしまった…といいます。見せるだけならまだしも、写真を送るという行為がゆるせず、ついきつく言ってしまったそう。言いすぎたことを反省しているものの、神経質すぎるのか気になっているそうです。
ネットの使い方や写真の扱いなど、「祖父母世代はそもそもの感覚が違う」という意見も。悪気なく、何がリスクなのかもわかっていないというところが厄介で、理解してもらうこと自体、簡単なことではないのかもしれませんね。
娘の写真を勝手に第三者に送るのはアリ？
実父が娘の写真を友人に勝手にLINEで送ってるのを見てしまいました。
自分が知らない第三者に勝手に写真を送られるのが嫌で嫌で実父にブチギレてしまいました💦
撮った写真を直接見せるなら良いですが送るのは💦💦
プライバシー的にどうなの？と思ってしまいます。
私が神経質でしょうか、、、
少し言いすぎてしまったかなと反省してるのですが、我慢できなかったです😭😭😭
実父の友人とはいえ、自分が知らない人の手元に、娘の写真があることに関して、イヤな気持ちになるのは、当たり前ではないでしょうか。
投稿者さんは言いすぎてしまったことを反省しているとのことなので、改めて実父に謝罪しつつ、してほしくないことを伝えてみるのがいいのではないでしょうか。
実父にさまざまな声が
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
親世代は本当にネットリテラシーがないので悪気もないし知識もないんだと思います。
なぜ駄目なのかすらちゃんとリスクが分かってないと思いますよ🫠
写真が悪用されるといっても同悪用されるかなんてわかってないです。私も母に1から教えましたが未知の世界すぎて想像すらできないみたいです😣
孫自慢ですかね？
今の年寄り世代ってそういうのガバガバで嫌になりますね💦
うちもラインのアイコンにしたり、年賀状に勝手に印刷したり好き勝手されてますよ。
やめてと言っても怒られた！と言うだけで根本を理解してもらえません。
私も同じ感じで嫌なので、会わせないようにしてます。
それでも年1回、または数年に1回は会うので極力写真撮らせないようにしてます。
こちらから写真送ったりして見せることは避けてます。
今後、行動を改めてくれないようであれば、写真は見せるだけにしたり、印刷して渡すなどしたり、こちらができる限りの対策を取った方が安心できるのではないでしょうか。
親として子どもを守るという強い気持ちを持って、伝えていく必要があるなと感じました。
記事作成: こびと
