「母の信仰を理由に事件を…」山上徹也被告が家族について語る「責任を母が感じるところも」　初の被告人質問で謝罪「生きているべきではなかった」【安倍元総理銃撃事件／１１月２０日の裁判】

安倍元総理銃撃事件の裁判は大詰め。始まった被告人質問で、山上被告は「母の信仰が事件の理由」と述べました。



山上徹也被告（４５）は３年前、奈良市で安倍晋三元総理を手製の銃で殺害したなどの罪に問われています。



これまでの裁判で山上被告は起訴内容を認め、弁護側は不遇な生い立ちが事件の動機に大きく影響していると主張。法廷には、山上被告の母親や妹も証人として出廷し、母親が子どもをほったらかしで旧統一教会への多額の献金にのめり込んで破産するなど、家庭が崩壊していく様子を証言しました。





そして、２０日に始まった被告人質問。長く伸びた白髪交じりの髪を結び、証言台へと向かった山上被告は、弁護人からの質問にゆっくりと落ち着いた口調で答えました。（弁護士）「４５歳まで生きていると思っていましたか」（山上被告）「生きているべきではなかった」（弁護士）「なぜですか」（山上被告）「このような結果になってしまい、大変ご迷惑をおかけしておりますので」そして、母親については…（弁護士）「入信したことをどう思っていますか？」（山上被告）「あれほど多額の献金をしなければ、それでよかった」（弁護士）「証人として裁判所にきたことについては？」（山上被告）「非常に辛い立場に立たせてしまったと思う」（弁護士）「なぜですか？」（山上被告）「母の信仰を理由に私が事件を起こした。責任を母が感じるところもあるから」母親の旧統一教会への信仰が事件を起こした理由だとはっきりと述べた山上被告。被告人質問は、きょうを含め５回開かれる予定で、安倍元総理を銃撃するに至った理由を、どのように説明するのかが注目されます。