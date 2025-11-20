秋元康氏が、米大学カリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）のブロックチェーン「BC48Chain」開発チームからの、新規暗号資産発行オファーを快諾したと20日、発表された。

日本直販株式会社がUCLAブロックチェーンチームと協業し、トークン発行会社の株式会社AKBTを設立。「AYET」（AKIMOTO YASUSHI ENTERTAINMENT TOKEN）を発行し、調達した資金を利用して、日本のエンターテインメント産業の発展に寄与していくとしている。

秋元氏は「日本のエンターテインメントは、楽曲や作品そのものだけでなく、その周りに生まれる物語やファンの熱量も含めて、世界に誇れる文化だと思っています。今回のプロジェクトでは、ブロックチェーンやトークンという新しい技術を味方につけることで、日本発のコンテンツと世界中のファンを、これまで以上に深く、長くつなげていきたいと考えています」とした。

また「AYETは投機のためのトークンではなく、作品づくりやイベント、クリエーターを継続的に応援できる『新しいファン体験のインフラ』にしていくつもりです。この取り組みを通じて、日本のエンターテインメントが、UCLAや世界の仲間たちとともに、さらに大きなステージへと広がっていくことを期待しています」とコメントした。

AKBT社は、映画やテレビ番組との連携、ショート動画（ドラマ・アニメ含む）の制作・配信をはじめとして、NFTなどのコンテンツの提供や米国など海外で開催されるエンターテインメント系イベントへの出演など、国際的な展開を行っていくという。また、日本直販の顧客（登録数1200万人）に対し、AYETトークンによる商品購入が可能な決済システムを構築し、単なるファントークンではない新しいユーティリティートークンの発行を検討している、としている。