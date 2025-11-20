63歳の女性です。あと2年だけ厚生年金に加入する予定ですが、たった2年でも将来の年金は増えますか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、たった2年の厚生年金加入でも将来もらえる年金は増えるのか、という質問です。
平均標準報酬額が高いほど、また加入期間が長いほど、将来の老齢厚生年金の受給額は増えます。
したがって、香代さんのようにあと2年間だけ厚生年金に加入する場合でも、その2年分に応じた年金が上乗せされます。また、65歳到達時に年金額が再計算され、加入した2年分が反映されます。
つまり、65歳以降に受け取る老齢厚生年金が、その分増額される仕組みです。厚生年金は「納めた分だけ将来の受け取りが増える制度」です。例え短期間でも厚生年金に加入することで、老後の年金を確実に増やせます。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
Q：63歳の女性です。あと2年だけ厚生年金に加入する予定ですが、たった2年でも将来の年金は増えますか？「63歳の女性です。あと2年だけ厚生年金に加入する予定です。短期間でも将来の年金は増えるのでしょうか？」（香代さん）
A：厚生年金の加入期間が短くても、その分だけ年金は確実に増えます。65歳で年金額が再計算されて反映されます厚生年金の受給額は、平均標準報酬額（加入期間中の平均的な給与や賞与）と、厚生年金加入期間（月数）によって計算されます。
