好き＆いただきたい「山形県の御朱印」ランキング！ 2位「熊野大社」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年11月7〜10日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「御朱印に関するアンケート」を実施しました。
その中から、好き＆いただきたい「山形県の御朱印」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「神社の名前が熊なのに御朱印がうさぎでかわいい」（30代女性／秋田県）、「限定やデザインが素敵な御朱印があります」（50代回答しない／愛知県）、「『東北のお伊勢さま』と呼ばれ、恋愛成就の神としても知られます。 ピンク色の花柄の台紙に押される限定御朱印もあり、デザイン性が高く人気です。 『三羽のうさぎ』伝説にちなんだ可愛らしい印もあるとのこと」（50代男性／長崎県）といった声が集まりました。
回答者からは「目の前で書いていただけるので行って見たい」（30代女性／兵庫県）、「上杉という名前が戦国好きにはたまらないから」（40代男性／岐阜県）、「戦国武将・上杉謙信公を祀る神社。御朱印は『上杉家家紋入り』で力強く、歴史の重みを感じます。米沢城址にあり、城下町散策とセットで楽しめます」（50代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
その中から、好き＆いただきたい「山形県の御朱印」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：熊野大社／36票縁結びや安産、夫婦円満にご利益があると信仰を集める、南陽市にある格式高い神社です。「東北の伊勢」とも呼ばれ、主祭神には日本の国生みの神である伊弉諾尊（いざなぎのみこと）と伊弉冉尊（いざなみのみこと）をまつっています。通年の御朱印のほかに、縁結びの限定御朱印や、三羽のうさぎの朱印が押された特別な御朱印など、さまざまな御朱印を拝受できるため多くの人が訪れています。
1位：上杉神社／51票勝運、学業成就、家内安全などにご利益があるといわれている、米沢市にある神社です。戦国時代の名将・上杉謙信公をまつっていて、米沢城の本丸跡という歴史的な場所に鎮座しています。御朱印は、謙信公の座右の銘「第一義」や地名「羽前米沢」が記された力強い文字が特徴で、竹に雀の神紋が添えられることもあります。
回答者からは「目の前で書いていただけるので行って見たい」（30代女性／兵庫県）、「上杉という名前が戦国好きにはたまらないから」（40代男性／岐阜県）、「戦国武将・上杉謙信公を祀る神社。御朱印は『上杉家家紋入り』で力強く、歴史の重みを感じます。米沢城址にあり、城下町散策とセットで楽しめます」（50代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)